Вкладывая деньги в сомнительные инвестиционные проекты, вы рискуете лишиться денежных средств

8 ноября в дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Чистополя с заявлением о мошенничестве. Следователю мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров нашел рекламу об инвестировании, решил попробовать увеличить свой капитал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)