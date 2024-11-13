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Вкладывая деньги в сомнительные инвестиционные проекты, вы рискуете лишиться денежных средств

8 ноября в дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Чистополя с заявлением о мошенничестве. Следователю мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров нашел рекламу об инвестировании, решил попробовать увеличить свой капитал.

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