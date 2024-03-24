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В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не навязывать свою версию теракта в концертном зале «Крокус сити холл», пытаясь тем самым обелить киевские власти и отвести от них подозрение.

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