Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти США не навязывать свою версию теракта в концертном зале «Крокус сити холл», пытаясь тем самым обелить киевские власти и отвести от них подозрение.
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