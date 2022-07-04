«Конец Pax Americana»: Кедми рассказал, как действия РФ вызвали бешенство на Западе

4 июля 2022, 10:34 — Общественная служба новостей — ОСН Политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми заявил, что проводимая Москвой политика лишила Вашингтон возможности определять мировой порядок и делать то, чего они хотят.