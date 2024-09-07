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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукас Вера о Гонду: «Очень силен, поможет «Зениту». Игрок для будущей сборной Аргентины»

«Я не играл против Гонду, он немного моложе меня. Но я знаю, какой он футболист. Сейчас самое важное для него — привыкать к России не только на поле, потому что мы видели, как он хорошо дебютировал.

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