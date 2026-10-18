Прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области контролируют соблюдение прав жителей, чьи дома пострадали в результате ночной атаки беспилотников 11 января, — повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома, один человек погиб, пятеро госпитализированы.
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