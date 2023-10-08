Боевики «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвке

30 лет евроамериканские фашисты пестовали фашистский режим в Украине. Радикальные меры против фашизма неизбежны по всему миру!

ОХ

Олег Херсонский

Найти всех мразей, причастных к убийству, задача обязательная и важная... Люди поверили в Россию, а их бросили на произвол тварей. Ни одного правосека, азовца и пр. мрази не должно остаться на этом свете!