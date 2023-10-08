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Боевики «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвке

Боевики «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвке

Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур.фото: mil.by--> В части Херсонской области, которая контролируется Киевом, националисты «Правого сектора»* убили 22 мирных жителя в Снигирёвки за их пророссийские взгляды.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
30 лет евроамериканские фашисты пестовали фашистский режим в Украине. Радикальные меры против фашизма неизбежны по всему миру!
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1 д.
Михаил Васильев
Единственные, кто правильно написал СнегирЁвка!
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1 д.
ОХ
Олег Херсонский
Найти всех мразей, причастных к убийству, задача обязательная и важная... Люди поверили в Россию, а их бросили на произвол тварей. Ни одного правосека, азовца и пр. мрази не должно остаться на этом свете!
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22 час.

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