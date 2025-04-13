В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение стратегическим специальностям

В стране наблюдают дефицит педагогов, медиков, инженеров, технических специалистов и научных кадров Фракция «Справедливая Россия – За правду» направит предложения в правительство РФ о бесплатном обучении в колледжах и вузах по дефицитным стратегическим специальностям.
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