В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение стратегическим специальностям

В стране наблюдают дефицит педагогов, медиков, инженеров, технических специалистов и научных кадров Фракция «Справедливая Россия – За правду» направит предложения в правительство РФ о бесплатном обучении в колледжах и вузах по дефицитным стратегическим специальностям.