В Мезени открылись две модельные библиотеки

Центральную и детскую окружную библиотеки обновили благодаря президентскому нацпроекту «Культура»Центральную и детскую окружную библиотеки обновили благодаря президентскому нацпроекту «Культура»В здании 1915 года постройки, где расположены оба учреждения, выполнили капитальный ремонт, обновили пространства, технику и книжные фонды, установили оборудование, необходимое для людей с ограниченными возможностями, организовали зоны для чтения и проведения мастер-классов.