Видеообзор первой победы «Манчестер Сити» после неудачной серии

В среду, 4 ноября, в Англии состоялся матч 14-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Ноттингем» со счетом 3:0.
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