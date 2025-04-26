«Взгляд»: Индии и Пакистану нужно прислушаться к словам Жириновского

Журналисты издания «Взгляд» рекомендуют Индии и Пакистану обратить внимание на высказывания Владимира Жириновского, который еще в 2004 году предсказал ядерный конфликт между этими странами, в результате которого погибнет не менее 200 миллионов человек.
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