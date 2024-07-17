Импрессионисты вместо жары: в Пушкинском музее проходит бесплатная «жаропонижающая» выставка

Музей имени Пушкина в Москве проводит в июле специальную «антизнойную» акцию «Импрессионисты вместо жары», в рамках которой можно бесплатно посетить постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
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