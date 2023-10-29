Французская разведка: Россия готовится к развёртыванию в зоне СВО системы управления станциями РЭБ «Былина»

Российские войска в зоне спецоперации начали развертывать новые комплексы автоматизированной системы управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы РБ-109А “Былина”, об этом сообщают французские спецслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии