Музей получил анонимную посылку возрастом 4 тысячи лет и показал, что в ней нашли

В начале июля Национальный музей Ирландии получил по почте анонимную посылку. Черный деревянный ящик был обшит кожей, к объекту была прикреплена записка, где утверждалось, что содержимому не менее 4 тысяч лет.
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