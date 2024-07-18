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  • Дмитрий Боев
    Да у меня сосед сам такой делал. Ему тоже около 2000 лет. Трепачи...Музей получил ано...
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    ты - не уч. изучай историю, а не лелей свою глупость.Снайпер не нажал ...

Музей получил анонимную посылку возрастом 4 тысячи лет и показал, что в ней нашли

Музей получил анонимную посылку возрастом 4 тысячи лет и показал, что в ней нашли

В начале июля Национальный музей Ирландии получил по почте анонимную посылку. Черный деревянный ящик был обшит кожей, к объекту была прикреплена записка, где утверждалось, что содержимому не менее 4 тысяч лет.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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16 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
А я под Подольском нашёл бронзовый топор &quot;кельт&quot;. Ему примерно 2800 лет.  Ну и что
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13 час.
Дмитрий Боев
Да у меня сосед сам такой делал. Ему тоже около 2000 лет. Трепачи...
Ответить
1 мин.

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