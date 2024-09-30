Полицейские применили табельное оружие для остановки пьяного водителя в Приангарье

При патрулировании поселка Оса сотрудники ГИБДД попытались остановить машину «Тойота Камри» для проверки документов, но водитель проигнорировал требования и увеличил скорость, создавая аварийные ситуации.
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