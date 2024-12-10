В Крыму назвали концепцию Трампа по Украине сигналом для Зеленского к эвакуации

Концепция избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом к эвакуации для украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.
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