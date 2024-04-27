Жителей Камчатки предупредили о высоком уровне лавинной опасности

С начала полуночи 28 апреля в горных районах полуострова объявлено о лавинной опасности. По информации, предоставленной РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» от регионального противолавинного центра, предупреждение действует до 2 мая включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии