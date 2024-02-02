В США объявили о планах продажи ракет Hellfire Нидерландам на сумму $150 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса «воздух – земля» Hellfire. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщило на своем сайте Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), которое входит в состав Пентагона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии