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Братья Стрельцовы перешли в «Бейбарыс». В прошлом сезоне они стали вице-чемпионами Польши с «Унией»

Братья Стрельцовы перешли в «Бейбарыс». Казахстанский клуб объявил о подписании контрактов с 32-летними форвардами Александром и Василием Стрельцовыми.

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