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Эксперт Кокин не ждет снижения добычи нефти при выходе Венесуэлы из ОПЕК

Эксперт Кокин не ждет снижения добычи нефти при выходе Венесуэлы из ОПЕК

Возможный выход Венесуэлы из ОПЕК становится одним из наиболее показательных событий для мирового нефтяного рынка 2026 г.

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