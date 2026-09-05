Эксперт Кокин не ждет снижения добычи нефти при выходе Венесуэлы из ОПЕК

Возможный выход Венесуэлы из ОПЕК становится одним из наиболее показательных событий для мирового нефтяного рынка 2026 г.
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