Вышел тизер Мяумура из коллаборации Palworld и Terraria Студия PocketPair сообщила, что м...

Вышел тизер Мяумура из коллаборации Palworld и TerrariaСтудия PocketPair сообщила, что меч Мяумур (Meowmere), знакомый поклонникам Terraria, появится в Palworld уже завтра, 23 декабря, в рамках масштабного обновления Feybreak.