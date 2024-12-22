Вышел тизер Мяумура из коллаборации Palworld и Terraria Студия PocketPair сообщила, что м...

Вышел тизер Мяумура из коллаборации Palworld и TerrariaСтудия PocketPair сообщила, что меч Мяумур (Meowmere), знакомый поклонникам Terraria, появится в Palworld уже завтра, 23 декабря, в рамках масштабного обновления Feybreak.
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