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Медицина 2.0

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Гастроэнтеролог Чайка: не стоит отказываться полностью от «вредного» сливочного масла

Гастроэнтеролог Чайка: не стоит отказываться полностью от «вредного» сливочного масла

Гастроэнтеролог Анастасия Чайка посоветовала не исключать априори из рациона такой продукт как сливочное масло.

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