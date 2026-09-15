В Татарстане мужчина со знакомой дважды пытались сжечь многодетную семью

В Татарстане мужчина и его знакомая ради денег дважды попытались сжечь многодетную семью. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
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