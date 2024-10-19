FT: американцы предоставят Украине до 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных активов РФ Американцы предоставят Украине до 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных активов РФ.
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FT: американцы предоставят Украине до 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных активов РФ Американцы предоставят Украине до 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных активов РФ.
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