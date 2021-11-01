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Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в лечебных учреждениях Республики Хакасия

Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в лечебных учреждениях Республики Хакасия

В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

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