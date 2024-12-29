Сына погибшего баскетболиста Тиммы не пустили на его похороны

Прощание состоялось в большом зале Рижского крематория, где собралось несколько десятков человек. Присутствующие принесли множество белых роз, а тело спортсмена было предано земле в белом гробу, сообщает Woman.
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