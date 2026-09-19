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Царьград

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Украинский "каравай" вынесут в Китае: Капитуляция Киева станет разменной монетой в большой сделке Путина, Си и Трампа

Украинский "каравай" вынесут в Китае: Капитуляция Киева станет разменной монетой в большой сделке Путина, Си и Трампа

Главным геополитическим событием года может стать трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября 2026 года.

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