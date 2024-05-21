Инсайдер поделился новыми подробностями о Black Myth: Wukong В сети появились новые ...

Инсайдер поделился новыми подробностями о Black Myth: WukongВ сети появились новые подробности о грядущем долгожданном ролевом экшене Black Myth: Wukong, которые затрагивают разнообразие врагов и ожидаемые функции на запуске.
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