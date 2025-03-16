«50 ударов ногами в область головы…» (с) Взятки, поножовщина, мордобой: в РЖД неспокойно и пассажирам, и работникам

Снова небезопасно стало ездить как в электричках, так и в поездах дальнего следования. То крышка люка на голову упадёт, то телефоны украдут, то подвыпивший вахтовик дебош устроит, то один пассажир бросится резать ножом голову другого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии