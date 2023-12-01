Гороскоп на 2 декабря 2023 года поможет людям составить планы на день Анастасия МеркуловаХотя наступающий день может преподнести некоторые трудности, вы будете сохранять позитивный настрой и уверенность в достижении успеха.
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