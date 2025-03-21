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Новости Омска

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До 295 тысяч в месяц: названы зарплаты директоров муниципальных пассажирских

До 295 тысяч в месяц: названы зарплаты директоров муниципальных пассажирских предприятий Омска. Самую большую сумму платили главе ПП №8 Марату Саликову.

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