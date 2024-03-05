Премьер Госсовета КНР начал выступать с докладом о работе правительства

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян начал выступать с докладом о работе правительства на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва, которая открылась во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине.