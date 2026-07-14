"По две бомбы за раз": ВСУ затрепетали от российских самолетов

Истребители Су-34 прошли модернизацию, пишет MVM. Издание отмечает, что данный самолет хорошо себя зарекомендовал в ходе специальной военной операции и получил признание от личного состава ВСУ, понесшего большие потери.
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