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Закон, порядок, государство

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"По две бомбы за раз": ВСУ затрепетали от российских самолетов

"По две бомбы за раз": ВСУ затрепетали от российских самолетов

Истребители Су-34 прошли модернизацию, пишет MVM. Издание отмечает, что данный самолет хорошо себя зарекомендовал в ходе специальной военной операции и получил признание от личного состава ВСУ, понесшего большие потери.

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