Apple откроет в июне свой первый розничный магазин в Малайзии

Американская корпорация Apple откроет свою первую розничную точку в Малайзии в следующем месяце, что позволит ей расширить присутствие в Юго-Восточной Азии и увеличить продажи и операции за пределами Китая, передает агентство Bloomberg.
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