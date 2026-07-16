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Парламентская газета

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Кабмин поставил цель перевести госслужащих на «Макс» к 2030 году

Кабмин поставил цель перевести госслужащих на «Макс» к 2030 году

Правительство РФ намерено перевести всех госслужащих на национальную платформу «Макс» к 2030 году. Об этом говорится в распоряжении кабмина о стратегическом направлении в области цифровой трансформации государственного управления.

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