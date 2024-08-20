Киев просит у стран НАТО тяжелую технику «для разбора завалов и спасения людей»

БРЮССЕЛЬ, 20 августа, ФедералПресс. Украина срочно запросила у стран НАТО предоставить ей тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин.
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