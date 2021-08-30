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🎶Deep Purple – No No No (1971)🎶

🎶Deep Purple – No No No (1971)🎶

Видеозапись сделана на репетиции сессии в Beat Club (первый дубль), май 1971 Композиция «No No No»,напоминающая «Into the Fire» с предыдущего альбома, с жестким риффингом на органной основе, отличным гитарным соло с блюзовыми интонациями под пульсирующий заводной бас, подчеркнутый фанковой гитарой Блэкмора, Пейс с расслабленным барабанным темпом обеспечивает фон и лирикой, отражающей неприятие к тем людям, которые тебя окружают, поскольку многие из них весьма жадны до денег и крови.

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