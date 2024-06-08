Пожилая супружеская пара из Веселого Поселка Санкт-Петербурга стала жертвой мошеннической аферы. Пожилые петербуржцы передали злоумышленникам свыше 7,2 миллиона рублей.
В Петербурге пенсионеры потеряли больше 7,2 млн рублей после звонка мошенников
Комментарии
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л
лариса
надо не говорить,чтобы не брали трубку с незнакомого номера,а чтобы не боялись и сразу же перезванивали родным или знакомым.У моей подруги маму вели мошенники с трёх телефонов.Когда дочка звонила ей,поняв,что это мошенники мешают их разговору,то мама или сбрасывала звонок или говорила-Не могу разговаривать...Ей грозили,чтобы она никому не рассказывала о том,что она делает на данный момент.
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14 час.
Татьяна Гладкова
Народ не общается между собой, эта мерзость не затихнет. Мне в первые дни начала мошенничества начали звонить"менты" я ещё не поняв, сказала,что у меня банк рядом,что я схожу и перезвоните мне сами,в итоге трубку бросили.Я обзвонил всех кого знала....Куча спасибо получила
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13 час.
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