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Рабочий упал с 10-метровой высоты и получил миллиардную компенсацию

Рабочий упал с 10-метровой высоты и получил миллиардную компенсацию

Рабочий из Уэльса Гэвин Пью получил компенсацию в размере $13 млн (1,1 млрд рублей) после тяжелой травмы на рабочем месте .

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