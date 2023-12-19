Сегодня плановые отключения электричества коснутся Астрахани, Камызяка и 11 сельских поселений

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии - в 18:00. Во вторник, 19 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - улицы в Центральном районе РЭС (с 09:00 до 13:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00); Ахтубинский – с.