autosprot.com

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Вчера Путин присвоил звание Героя России русскому офицеру Алексею Попову - вот это звезда, а этот клоун чего добился?!«Больше жести». А...
  • Антон
    Это от бессильной злобы))Дакар проигнориро...
  • Александр
    Господи,уж нее знают  где бы ещё укусить!Дакар проигнориро...

Хельмут Марко объяснил увольнение Квята из Red Bull Racing в 2016 году

Хельмут Марко объяснил увольнение Квята из Red Bull Racing в 2016 году

Хельмут Марко объяснил увольнение Квята из Red Bul Racing в 2016 годуGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился воспоминаниями о замене Даниила Квята на Макса Ферстаппена в начале сезона-2016.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх