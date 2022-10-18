Хельмут Марко объяснил увольнение Квята из Red Bull Racing в 2016 году

Хельмут Марко объяснил увольнение Квята из Red Bul Racing в 2016 годуGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился воспоминаниями о замене Даниила Квята на Макса Ферстаппена в начале сезона-2016.