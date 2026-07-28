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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» об инциденте в подтрибунке после игры с «Краснодаром»: «Перед арбитром Чистяковым принесены извинения, конфликт улажен. Угроз, оскорблений и обвинений в коррупции не звучало»

«Рубин» прокомментировал внесение в протокол его игры с «Краснодаром» информации о том, что неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани.

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