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Царьград

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"Герани" бьют по стальным артериям ВСУ: Четыре локомотива поражены, у Киева заканчиваются резервы

"Герани" бьют по стальным артериям ВСУ: Четыре локомотива поражены, у Киева заканчиваются резервы

"Герани" нанесли новый удар по стальным артериям ВСУ: Минобороны России сообщило о поражении четырёх локомотивов, задействованных в интересах украинской армии.

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