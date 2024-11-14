Привезти новый Porsche Cayenne в РФ – стоит ли своих денег?

Несмотря на сложившуюся ситуацию на российском авторынке, ценители немецких брендов не сдаются. Они продолжают находить «лазейки», переплачивать, тратить уйму времени и нервов, но привозить новые Porsche, Mercedes, BMW.
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