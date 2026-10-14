Орловского футболиста Родиона Алябьева вызвали в юношескую сборную России

сборной России U-15. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Для юношеской сборной России это первый с 2022 года турнир ФИФА, на котором команда выступит с флагом и гимном страны.
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