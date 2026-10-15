ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Константин Соколов, 51-летний бизнесмен российского происхождения и крупный донор Республиканской партии, назначен председателем Trans-Caspian Enterprise Fund — государственного инвестиционного фонда с капиталом $201 млн, созданного для развития Южного Кавказа и Центральной Азии.
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