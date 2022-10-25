ГлагоL

22 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Вот такая эпидерсия ребята!Михаил Зыгарь и а...
  • Нина Синельникова
    Думал шутка какая, но нет. Уже второй раз за сегодня в дерьмо вступил, сукаМихаил Зыгарь и а...
  • Фируза Ибрагимова
    🤦🏻‍♀️Михаил Зыгарь и а...

Латвия и Эстония замораживают таможенное сотрудничество с РФ

Латвия и Эстония замораживают таможенное сотрудничество с РФ

Страны уведомили ФТС России о своём решении.фото: wikipedia.org/W0zny--> Федеральная таможенная служба России получила от стран Прибалтики письма, в которых сообщается о заморозке таможенного сотрудничества, сообщил замглавы службы Руслан Давыдов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх