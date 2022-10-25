Латвия и Эстония замораживают таможенное сотрудничество с РФ

Страны уведомили ФТС России о своём решении.фото: wikipedia.org/W0zny--> Федеральная таможенная служба России получила от стран Прибалтики письма, в которых сообщается о заморозке таможенного сотрудничества, сообщил замглавы службы Руслан Давыдов.