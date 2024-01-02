Рано утром был нанесен мощный ракетный удар по Киеву.С ночи шел налет "Гераней", направленный на вскрытие ПВО противника и вытягивание ракет.
Удар по Киеву. 02.01.2024
Комментарии
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Bogdan Stupin
Несколько смущает отсутствие на схеме знаков "прилетов" по транспортной инфраструктуре. Прежде всего - по ж.д. сети. Конечно, нам ВСЕГО знать не положено. Но тем, кто имеет хотя бы относительно достаточное представление об украинских мостах и ж.д. узлах, не просто понять вполне приличное снабжение майданутых зарубежными боекомплектами. По Белгороду и др. приграничным районам России не очень-то постреляешь из Крыжополя или Свалявы. А там умудряются даже из минометов бить по российским селам.
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20 час.
Владимир Иванов
на каждый день нужны "патроны"
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14 час.
t
tatyanadavydkina
Это за погибших детей и мирных жителей Белгорода. Упокой Господи их души
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7 час.
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