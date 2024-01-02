Удар по Киеву. 02.01.2024

Bogdan Stupin

Несколько смущает отсутствие на схеме знаков "прилетов" по транспортной инфраструктуре. Прежде всего - по ж.д. сети. Конечно, нам ВСЕГО знать не положено. Но тем, кто имеет хотя бы относительно достаточное представление об украинских мостах и ж.д. узлах, не просто понять вполне приличное снабжение майданутых зарубежными боекомплектами. По Белгороду и др. приграничным районам России не очень-то постреляешь из Крыжополя или Свалявы. А там умудряются даже из минометов бить по российским селам.