МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР

В МИД РФ 10 октября указали на проявление двойных стандартов в попытках секретариата ООН сравнивать включенных в списки Совета Безопасности (СБ) террористов и законное правительство Сирии, а также нежелание откликаться на террористическую атаку на военное училище в Хомсе.