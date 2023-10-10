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МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР

МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР

В МИД РФ 10 октября указали на проявление двойных стандартов в попытках секретариата ООН сравнивать включенных в списки Совета Безопасности (СБ) террористов и законное правительство Сирии, а также нежелание откликаться на террористическую атаку на военное училище в Хомсе.

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