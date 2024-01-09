Администрация Джо Байдена поручила компаниям оборонно-промышленного комплекса США предоставить Украине доступ к «передовому военному оборудованию», передало накануне, 8 января, агентство Reuters со ссылкой на осведомлëнные источники.
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