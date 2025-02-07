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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минюст США распустил занимавшуюся поиском российского бизнеса группу KleptoCapture

Минюст США распустил группу KleptoCapture, которая занималась поиском активов российского бизнеса за рубежом и пресечением обхода санкций против России, в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами.

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